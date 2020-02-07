網路狂傳「醫院封院」假消息！民眾一見嚇傻　屏檢急查逮4網友

▲4名網友散播醫院收新型冠狀病毒封院假消息，屏東地檢署依違反傳染病防治法迅速偵結 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓等4位網友，散播縣內某醫院因新型冠狀病毒肺炎導致封院不實訊息，造成民眾恐慌，屏東地檢署指揮警方偵辦，他們坦承未經查證散播，由於犯後態度良好，犯罪事證明確，檢方依違反傳染病防治法迅速偵結，諭知緩起訴處分。

屏檢地檢署表示，屏東縣某留院並無因新型冠狀病毒肺炎有確診病例封院情形，屏東縣政府警察局於1月24日接獲通報有民眾以通訊軟體散布該家醫院因新型冠狀病毒肺炎導致封院不實訊息，造成民眾恐慌。地檢署獲報即指派主任檢察官陳彥竹積極偵辦，因蔡姓、宋姓、杜姓及勒斯姓等4人傳訊到案，經檢察官訊問，他們均坦承犯行。

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經查，衛生福利部於2020年1月15日已將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，係屬第五類法定傳染病，蔡等4人未經查證，即分別於同年1月22日16時許起，在屏東縣轄內各處，以手機連結網際網路使用LINE通訊軟體，將「…你這幾天不要來某醫院這邊，也不要來我們家買便當，該醫院封起來了，有一個武漢病毒的人進過醫院」、「三個中了」等文字，傳送至特定多數人得共見共聞之群組中，以此方式散布有關傳染病流行疫情之不實訊息，使特定醫療院所遭誤解，致人心惶惶。屏檢速偵結後，並請屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

檢察長葉淑文籲請民眾，面對傳染病相關疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應循正確管道了解（如疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」等），降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，與有患者不遵行各級主管機關指示等情事，均得向轄區檢警舉發，檢察官將從速立即偵辦，共同為守護民眾健康。

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