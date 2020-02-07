快訊／「首批名單未符合說好優先順序！」蔡英文反擊大陸：台灣沒有政治考量

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記者蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情持續升溫，總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心慰勉同仁，同時也將回應外界關心之口罩及武漢台商返台等相關議題。針對台商返台議題，蔡英文強調，武漢台商都是我們的同胞，她也批評，首批的返台名單未符合說好的優先順序。

蔡英文一早前往指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員。她預計早上九點二十分到場，慰勉現場同仁後，也將發表談話，並接受媒體採訪回應疫情之相關議題。

針對武漢台商返台爭議，蔡英文強調，「在武漢的鄉親都是我們的同胞」，希望對他們提供最好的照顧，在整個事情發展過程透過多元管道，跟對方溝通的時候講清楚處理的原則還有優先的順系，也希望得到對方的配合，對方也同意配合原則進行，不過，卻發現後續名單第一批回來的，並沒有符合雙方說好的優先順序。

蔡英文批評，這一方面產生了對弱勢特別需要立即處理的人，沒有讓他搭上第一批的回來班機，讓他們處在一個更困難的情況，另一方面檢疫造成一定困擾，希望在現階段處理下一次的包機的時候還要再確認一次名單，重點是弱勢優先原則、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實，「另外特別說明，現在是防疫期間，疫病處理跟人民生命是最優先考量，沒有政治考量。」

▼總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）