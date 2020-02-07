寶瓶星號船上畫面曝！旅客求回台救命…喊「我有糖尿病」：胰島素沒了很危險

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

郵輪鑽石公主號上61名遊客確診武漢肺炎，而為了防堵疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心6日宣布，即刻起「所有國際郵輪禁止靠泊我港口」，使得麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，如今還在海上漂泊，也讓遊客忍不住高喊，「我們要回家」。

▲寶瓶星號罹患的糖尿病阿嬤(右)及有退化性關節炎的阿嬤(左)焦急著想回台灣看病。（圖／記者郭世賢翻攝）

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寶瓶星號發出聲明提及，因為鑽石公主號上任新增41名確診病例，因此除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日，而稍早有船上畫面曝光，有不少台灣旅客出面要求中央正視旅客權益，高喊「我們要回家」。

▲寶瓶星號船上台灣旅客聚集甲板高喊，「我們要回家」。（圖／翻攝FUN肆）

此外，還有2名高齡阿嬤也焦急著表示，自己患有糖尿病，必須注射胰島素，但現在胰島素已經沒了，「這非常危險」；另名阿嬤則表示，自己有退化性關節炎，膝蓋不方便走路，也是每天要吃藥，而如今藥也快吃完，讓她很是擔心。

另外，《ETtoday新聞雲》記者也訪問到出面發聲的錢姓女子，她表示，船上目前狀況還好，「只是一些小朋友沒奶粉、尿布，還有老人家慢性病的藥也沒了」，如果再繼續下去也不是辦法，希望能早點下船。

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