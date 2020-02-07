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歐盟27國支持台灣　外交部致謝：德不孤、必有鄰

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▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

記者黃巈禾／台北報導

世界衛生組織（WHO）今年執行委員會議因武漢疫情受高度關注，台灣被不當排除也成為焦點，除邦交國發聲，美國駐日內瓦大使站上第一線，德國更代表歐盟27國聯合發言支持台灣。對此，外交部除了表達誠摯感謝，也表示充分印證「德不孤、必有鄰」。

外交部表示，WHO第146屆「執行委員會」(EB)會議於今年2月3日至8日在瑞士日內瓦WHO總部召開，截至台北時間本(6)日晚間9時，共計有史瓦帝尼(發言2次)、巴拉圭、瓜地馬拉(發言2次)、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦發言助我國。

外交部指出，美國、日本、德國（代表歐盟27個會員國等）、英國、澳大利亞、紐西蘭及比利時均強力為我國執言，強調包容性及防疫體系不能有缺口與漏洞等呼應我國訴求，令人深感振奮。

外交部提到，在此次WHO第146屆執行委員會會議上，有助於我國的發言數目及聲量顯著成長，充分印證「德不孤、必有鄰」的道理，也再次顯示台灣爭取參與WHO訴求的正當性及合理性已獲國際社會普遍認同，外交部對上述仗義執言的友邦及友好國家表達最誠摯的感謝。

外交部提及，這顯示國際社會對中國武漢肺炎疫情迅速擴散的高度關注，以及認同將台灣納入全球公衛及防疫體系的急迫性及必要性；同時也凸顯中國大陸及WHO自疫情發生以來，多次謊稱已就疫情發展與台灣充分交換資訊及合作的說法，並未獲得國際社會的採認。

外交部提到，美國衛生部長Alex Azar II、美國國務院資深官員、加拿大總理小杜魯道、日本首相安倍晉三、歐盟「對外事務部」、中美洲統合體、中美洲議會及許多國家的國會議員、政要及意見領袖也以不同方式公開地為台灣參與WHO發聲，外交部也表達深致謝忱。

外交部重申，台灣絕非中華人民共和國的一部分，唯有台灣民選政府才能在國際社會代表臺灣2,300萬人，並捍衛台灣人民的健康權益，不用中國大陸假意代勞，WHO作為執掌全球公衛安全的專業多邊組織，不應屈從於單一國家的政治操弄，而損及全人類的衛生福祉。

最後，外交部強調，誠摯呼籲WHO務必仔細聆聽國際成員發出的正義之聲，勇敢抗拒不當的政治壓力，儘速尋求適當方式，讓台灣完整參與WHO相關的會議、機制及活動。

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