快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發，大陸國台辦新聞發言人馬曉光6日晚間指出，首批滯留湖北台胞運送返鄉工作2月3日順利完成後，後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓，同時呼籲台灣方面立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排，為在鄂（湖北）台胞返鄉提供必要條件。

馬曉光指出，滯留湖北台胞3日順利完成後，後續的安排不斷受到台灣當局阻撓，導致東航原定的5日、6日運送計劃迄今沒有執行。「在當前疫情防控任務繁重情況下，大陸有關各方開展運送在鄂台胞返鄉工作，體現了對台胞的真誠照顧和人道關懷，絕不允許台灣某些政客造謠抹黑、無端攻擊。」

「台灣一些人在台胞返鄉安排上從口是心非到口出惡言，充分暴露了他們無視台胞利益的惡劣本性」，馬曉光呼籲台當局應停止一切政治操弄，盡快配合東航的相關安排，為在鄂（湖北）台胞返鄉提供必要條件。

至於運送台胞有優先順序的問題，馬曉光回應，實際上，集中運送時間最多只有兩三天，加快運送就是最大優先，符合每一位需要盡快返鄉台胞的利益，只要盡快實施運送，就能從根本上解決全部滯留台胞急需返鄉的最大關切。

他續指，如果台灣方面沒有不斷地拖延，這些台胞最遲6日晚就能回到台灣了，因此「在台灣方面阻止、拖延台胞盡快返鄉的情況下，有何優先可言？」馬曉光稱，台胞返鄉儘管受到台灣當局阻撓，湖北有關方面仍一本初衷為台胞提供協助服務。

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