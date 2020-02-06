首見無武漢相關！確診3例個案僅到港澳　陳時中：限制措施研議中　

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心（6）日晚間證實，國內新增3例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，分別僅有2人到香港轉機義大利旅遊，另一人則是赴澳門旅遊，首見沒有武漢旅遊史。指揮中心指揮官陳時中表示，研判個案在香港出發飛機上以及澳門感染可能性高，然而現在個案旅遊史不僅有中國大陸境內，連香港轉機都會感染，是否擴大限制，現在正在研議相關措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心指出，其中案1、案2分別為北部50多歲男性及50多歲女性，兩人為退休夫妻，1月22日與另2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。陳時中表示，研判台灣有接觸感染可能性很低，且過境時間相對短，最可能是從香港過境到目的地，時間約12小時，研判在飛機密閉空間感染的可能性最高。至於案3為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至澳門旅遊，陳時中表示，依據個案潛伏期推斷在澳門感染。

面對沒有武漢甚至中國大陸各省旅遊史的個案，是否有需要擴大限制，陳時中表示，目前已經可以看到南韓、香港都出現到泰國就感染的個案，顯示武漢肺炎已經為很廣泛在傳染的疾病，目前正在研議相關措施。

他強調，由於事涉週邊國家，相關影響很大，必須審慎評估，但也提醒民眾，雖然平常不需要戴口罩，但坐飛機一定要戴，面對轉機點在疫區的，建議一定要戴口罩。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。