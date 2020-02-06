陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就賠！

▲抗SARS專家、前疾管署署長、現任國立陽明大學校長郭旭崧。（圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

抗SARS專家、前疾管署署長、現任國立陽明大學校長郭旭崧6日表示，有感於中央疫情指揮中心苦口婆心宣導「沒必要不需戴口罩」、「把口罩讓給需要的人」，但仍有許多民眾保有「有戴有保庇」心理，浪費防疫資源，所以他決定開出「100萬元補償金」，希望鼓勵陽明大學全校師生、員工配合政府政策，做社會表率把物資留給真正需要的地方。

【郭旭崧公告全文】

請繼續往下閱讀...

敬致，各位陽明人：

本人有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而看到許多民眾依舊抱著「有戴有保庇」的心理，浪費防疫資源，決定捐出百萬做為補償金，鼓勵陽明師生、員工配合政府呼籲，做社會表率。

即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生、員工，萬一不幸因配合國家政策而感染武漢肺炎，本人將給予補償金新台幣100萬元。

校長 郭旭崧

2020年2月6日

▲國立陽明大學校長開「100萬祭品文」，期盼師生把口罩留給需要的人。（圖／翻攝自醫生陳志金臉書）

重症名醫陳志金6日在臉書轉貼該公告並留言，郭校長是前疾管署署長，經歷過SARS，此「祭品文」無非是希望知識份子能以身作則，肩負起教導民眾正確防疫觀念的責任，把有限的防疫資源，留給真正需要的人，「其魄力令人敬佩！」

文章分享立刻引發網友熱烈討論，有人說「教授大器」、「口罩留給第一線防疫人員，非常時期需要共體時艱啊」、「知識份子的風骨」、「我也勇敢的不戴口罩，有時候嗆到口水，旁邊的人都會跳開，但我會解釋」、「深感佩服。」