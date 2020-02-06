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台大教授林火旺：我最氣蘇貞昌！沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」的區別

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▲▼蘇貞昌。（圖／蘇貞昌）

▲蘇貞昌。（圖／蘇貞昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

「口罩之亂」的爭議近日不斷被討論，《少康戰情室》主持人趙少康日前曾抨擊始作傭者是行政院長蘇貞昌，台大教授林火旺6日也在節目中表示，很氣蘇貞昌，因為他沒有搞清楚「檢疫」跟「防疫」。

林火旺表示，政府面對事情的時候，有些層次沒有分清楚，例如為什麼要延後開學？是因為武漢肺炎後，怕封城前進來的人有潛伏期，這要要講清楚，而口罩的事情跟延後開學的邏輯完全不一樣，「一開始說口罩一定要醫療用的，這就是不對，這就是思維沒有搞清楚。」

林火旺質疑，為什麼沒有專業人士告訴政府的決策單位「防疫」跟「檢疫」要怎麼區別？趙少康就說，「不敢講啊，講了被罵啊，你是蘇貞昌我敢跟你講嗎？誰敢講啊？」

林火旺說，「尤其蘇貞昌的個性，我很氣蘇貞昌他這個階段還抱怨武漢人」， 不要以為武漢人得肺炎，他也是一個人，也會傳染給很多人，不要用仇恨心態對付染病的人。

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