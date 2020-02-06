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滅火！國民黨4QA講明白　「七人小組從未干涉包機乘客名單」

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文因協調武漢包機引發爭議，6日遭國民黨祭出黨紀停止黨權。國民黨隨後也透過臉書回應外界質疑，特別強調「七人小組從未干涉包機乘客名單。」

面對外界質疑，國民黨以4點QA方式回應大家：

Q1：國民黨「七人小組」扮演什麼角色？
 A1：七人小組協助促成兩岸「建立溝通渠道」，達成台人「返台共識」後未再涉入。

Q2：為什麼不從旁協助政府就好？
 A2：兩岸無法溝通，因而居中牽線，並非外界想像進行極力干涉。

Q3：為什麼有非台籍人士甚至名單外的人試圖蒙混過關？
 A3：我們沒有介入名單。

Q4：國民黨會再涉入包機事宜？
 A4：原則上，將不再涉入，並視政府後續需求謹慎考慮是否進行相關協助。

此外，針對外界疑惑徐正文跟國民黨的關係？國民黨表示，徐正文雖是黨員，但應對個人言行負責，不當言行考紀會今日已經調查完成，並確定予以「先行停權處分」。

文傳會代理主委王育敏表示，徐正文對於自行宣布包機訊息要負起該負的責任，國民黨不會涉入第二次包機的協調，也從來沒介入名單安排，但是國民黨建議，雙方執行協調包機的過程中，應該要落實優先名單，若陸委會有提供名單，海基會應該確保落實，雙方應該檢討為何名單有出入，返台人士名單應該經過海基會、陸委會雙方討論，台商會等民間組織都只是從旁協助。

▲▼國民黨澄清未介入返台包機乘客名單。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨澄清未介入返台包機乘客名單。（圖／國民黨臉書）

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