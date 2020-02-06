每票1000元親自送錢到府　宜縣議員林騰煌賄選逆轉無罪

▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選案，二審逆轉無罪。（圖／游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，涉嫌以每票1000元向選民賄選買票，被檢方提起公訴。一審判刑3年2月、褫奪公權3年，案經上訴，高等法院5日二審宣判，改認定林騰煌的行為並非買票，因此逆轉改判無罪。可上訴。

71歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席，後競選蘇澳鎮長並成功連任。他5年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差高票落選。他去年九合一大選時再度參選，並拿下5275票順利當選，成國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

但他參選後就爆出賄選事件。他的蘇姓女樁腳在投票前以每票1000元的代價向選民買票，遭檢方起訴後，去年3月遭判刑10月、褫奪公權2年，並宣告緩刑2年。蘇女雖未咬出林騰煌，但仍有選民提出檢舉，在投票前親自到林姓鎮民住處送錢，疑似以每票1000元、總計5000元代價，向林姓鎮民一家5口買票。

檢方獲報後，搜索林騰煌住處及競選總部，查扣選民名冊並部份現金，檢方還在投票日前向法院聲請羈押獲准，林騰煌成為宜蘭縣首位遭收押的縣議員候選人。雖然他順利當選，但檢方仍提起公訴，一審法院認定有罪，判刑3年2月、褫奪公權3年。

林騰煌除刑案部分一審遭判刑外，檢方也對他提出當選無效之訴，一審宜蘭地院去年7月間判決當選無效，內政部也隨後發函將林騰煌停權。至於賄選案部分上訴第二審，高等法院6日卻出現逆轉判決，改認定林騰煌的行為並非賄選，因此改林騰煌無罪，可上訴。

