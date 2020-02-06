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首批761例患者！美抗病毒藥「瑞德西韋」在武漢啟動試驗

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲武漢肺炎。（圖／翻攝央視）

文／中央社記者林克倫北京5日電

中國健康報報導，中日友好醫院王辰、曹彬團隊5日下午，在武漢市金銀潭 醫院宣布啟動瑞德西韋（Remdesivir）治療2019新型冠 狀病毒感染臨床3期研究，首批試驗761例患者。 據中日友好醫院方面表示，臨床試驗將納入761例 患者，輕症與中症患者308例，重症患者453例。

中日友好醫院教授曹彬指出，此項研究將執行嚴格的隨機雙盲試驗，以評估瑞德西韋在新型冠狀病毒性肺炎的療效和安全性。 澎湃新聞引述研發出瑞德西韋的吉利德科學公司（ Gilead Sciences）表示，已跟中國衛生部門達成協議 ，支持對新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染者開展兩項 臨床試驗；吉利德無償提供研究所需藥物，並為研究的設計和開展提供支援。

報導稱，其中一項研究將評估瑞德西韋用於確診感染、且已住院但未表現出顯著臨床症狀（例如需要額外吸氧）病患的治療效果；另一項研究則評估瑞德西韋用於出現較嚴重臨床症狀（需要吸氧）確診病患的療效。

這兩項臨床試驗將由中國研究人員負責進行，地點均在武漢。此前，中國國家藥監局已經同意中日友好醫 院和中國醫學科學院，可以在感染新型冠狀病毒的患者 中，開展臨床試驗。（編輯：張淑伶）

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