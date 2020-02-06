「鑽石公主號」1台灣旅客確診武漢肺炎　公主遊輪證實了

▲鑽石公主號確診新增至20例。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

公主遊輪「鑽石公主號」5日爆出10例武漢肺炎確診，據NHK報導，厚生勞動省今（6日）再宣布新增10例確診，對此，公主遊輪發聲明表示確有此事，另10人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，包括4名日本、1名台灣、2名美國、2名加拿大、1名紐西蘭的旅客，目前共有20人被感染。

根據厚生勞動省的說法，「鑽石公主號」郵輪已被隔離，包括乘客和所有機組人員在內的3700多人，以及有發燒和咳嗽等症狀的120人以及其他有症狀的人。相關單位從從273人中採集檢體檢驗，其中包括153人密切接觸，並依次進行了病毒測試。今(6)日結果出爐，確定有10人被武漢肺炎感染，加上5日的10人確診，目前已知船上有20人被感染。

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▲鑽石公主號。（圖／公主遊輪提供）

公主遊輪鑽石公主號新型冠狀病毒案例說明（橫濱）全文

公主遊輪目前確認收到當局通知，在第二階段完成測試的檢體中，有另外10個人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，其中包括4名日本、1名台灣、2名美國、2名加拿大、1名紐西蘭的賓客。

日本衛生當局已立即將確診賓客帶至岸上，並護送至當地醫院進行治療。



該航程行程

• 1/20 日本橫濱登船

• 1/21 海上巡航日

• 1/22 停靠鹿兒島

• 1/23~24 海上巡航日

• 1/25 停靠香港

• 1/26 海上巡航日

• 1/27 停靠越南峴港張美港

• 1/28 停靠越南下龍灣蔡藍港

• 1/29~30 海上巡航日

• 1/31 停靠臺灣基隆港

• 2/1 停靠日本沖繩

• 2/2~3 海上巡航日

• 2/4 停靠日本橫濱，結束航程



賓客與船員的健康安全是公主遊輪的首要考量，公主遊輪也會繼續全力與日本衛生當局緊密合作，並同時提供賓客舒適的環境。