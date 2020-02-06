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快訊／日本鑽石公主號新增10確診　確定1為60歲台灣女性！

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▲▼鑽石公主號確診10例。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本鑽石公主號確診20例。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

《NHK》5日報導，一艘停靠在橫濱港的郵輪「鑽石公主號」經檢疫後，船上有10人對2019新型冠狀病毒呈現陽性反應，使得日本武漢肺炎確診病例數上升到33人，成為中國境外確診病例數最多的國家。「鑽石公主號」已檢驗出31人的結果，並證實10名確診患者中，有9名乘客，3名日本人，3名中國人，2名澳洲籍人和1美國人。 它還包括1名菲律賓船員。

日本《共同社》6日再報導，檢驗結果出爐，日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪又有10人確診感染武漢肺炎，目前已有20人確診。厚生勞動省舉行記者會中表示，確診有4名日本籍，6名外籍人士，其中有一名是60多歲的台灣女性。確診的外籍人士包括美國、中國、加拿大各2人，紐西蘭1人、台灣人1人。目前10名新確診病例已被送往神奈川縣的醫療機構進行隔離治療。

日本首相安倍晉三針對橫濱鑽石公主號事件指出，必須優先檢查乘客與旅客的健康，並且將採取一切措施防止病毒繼續蔓延。目前厚生勞動省已經完成對3700名旅客與船員進行健康檢查，並且採集可能遭感染人的樣本，目前對船上所有人員表示，「希望在檢體報告出爐前，盡可能的待在房內。」

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