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口罩實名制首日！藥局外「一早湧人龍」…100張號碼牌秒發完

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▲▼口罩實名制首日，台北保德明水藥局大排長龍。（圖／記者陳涵茵攝）

▲藥局人員在現場發放100張號碼牌。（圖／記者陳涵茵攝，下同）

記者陳涵茵、李佳蓉／台北報導

口罩實名制購買上路第一天，許多特約藥局一大早門還沒開即出現排隊人龍，ETtoday新聞雲記者實地來到位於台北市中山區北安路的特約藥局，現場已有約50人排隊，還有警察維持秩序，因大多排隊民眾為老年人，因此里長還貼心的發放椅子。藥局表示，現場為控管人流，發放100張號碼牌，若有代買，則領2張。

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ETtoday新聞雲記者來到位於北市中山區某特約藥局，上午9點才營業的藥局，一早已出現排隊人龍，依據現場狀況約有50人，還有警察維持秩序，由於現場老年人眾多，因此里長還貼心發放椅子。藥師表示，民眾購買口罩請自備零錢，2片為20元，只能替一人代買。第一位民眾早在7點多就來排隊。

現場民眾曾小姐表示，自己住在附近，8：45分即來排隊，排在第7個，順便替家中奶奶一起購買口罩。

▲▼口罩實名制首日，台北保德明水藥局大排長龍。（圖／記者陳涵茵攝）

▲實名制購買首日，民眾起大早來排隊。

藥局人員為了管控數量，已在現場發放100張號碼牌，一號為一份口罩，若要購買兩份即拿兩張號碼牌，為了購買流程順利，會先問好數量、請民眾拿好相對應之號碼牌及健保卡，方便購買。

口罩實名制首日，台北保德明水藥局首位購買民眾鄭女士。（圖／記者陳涵茵攝）

▲排在人龍第一位的鄭女士也在上午近10點時完成口罩購買。

口罩實名制今（6）日上路，持健保卡將可在健保特約藥局購買，每人每日限購2片。健保署5日已完成壓力測試，確保6500家藥局能同時登入系統。上午9時，健保署官網將開放「口罩數量查詢」，預計每半小時更新一次，使用手機的民眾，也可下載健保快易通APP同步查詢。

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