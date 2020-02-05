自稱國軍曝24小時輪值口罩工廠心聲　「勞工能請防疫假，我呢？」

▲全台民眾瘋搶口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

為因應武漢肺炎防疫，國防部4日宣布，國軍會配合經濟部工業局投入口罩生產。不過，同日下午1時許就有網友以「軍人」的口吻在臉書PO文表達心聲，「要求24小時輪值，請問我一樣人生父母養，也有妻兒要照顧，勞工能請防疫假，我呢？」

原PO透過臉書「靠北長官3.0」投稿表示，軍人保國衛民是理所當然的事，但要求24小時輪值口罩工廠的負擔還是很大，而且這些「要求我放下一切」去做的口罩，販售後的資金流向到底是給廠商、政府還是回饋民眾，他根本不知道。

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▲原PO投稿全文。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官3.0）

原PO聲稱，這段期間的支援人員可以免除公差勤務，但要求業務要有代理，「請問一下長官，您休假這項業務有沒有人代理？」、「常言身先士卒，您在哪？好聽一些您在戰力整補，難聽一些就是奴役部屬」，雖然政府宣布口罩7天限購2片，但一天24小時值勤、一週7天都在營的自己要向誰買，他也有家庭要照顧，卻不能請防疫假，「昔日稱我米蟲，今日要我掏心掏肺？換做是你，你願意嗎？」

由於該篇文章是以匿名PO文，真實性仍有待查證。但大部分的網友看完都很同情原PO，紛紛留言鼓勵，「辛苦了」、「長官們看一下吧」、「只能拍拍了」、「辛苦了，防疫期間，最不缺的就是酸民的口水！那麼會講口號，不然你也進去口罩工廠做義工，日夜輪班好了」。

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