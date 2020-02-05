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柯文哲神隱2天　黃珊珊還原口罩說：如果混亂恐慌「絕對不是我們造成」

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▲▼黃珊珊受訪 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊受訪 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長爆料隔離地自後，連綠兩天神隱，低調不受訪，由副市長黃珊珊代打。黃珊珊強調，北市府只是希望公開透明，現在這些人回來了，大家也都知道可能在林口、烏來，中央也公布了。此外，由於疫情險峻，柯文哲3月出訪東南亞的行程可能會取消。

黃珊珊指出，因為防疫是她的工作，晨會跟相關的活動內容都會跟市長報告，但市長他在市府，包括他昨天開的資安會報、交通會報還有市政會議跟晨會其實都是沒有停止的，市府本來就有分工，「這個工作是我的，我負責開會，我當然就要跟大家說明疫情的相關的處理」，若有其他的事情當然是市長的事。

至於有人認為口罩之亂柯文哲也要負責，因為他在大年初二說「如果戴口罩就表示疫情升溫」，結果隔天馬上就戴口罩，引發民眾恐慌，黃珊珊也解釋，其實是初二的時候我們去發紅包也沒有這個問題。

黃珊珊進一步還原指出，當時後來很多的資訊包括案例的增加，最重要是資訊是說可能是沒有發病後、沒有發燒的人也具有傳染性，因此在初三的晨會做了一個決定，就是台北市政府第一線的公務人員來全數配戴口罩，所以並不是市長戴口罩，而是市政府做的決定，就是因為沒有辦法確定是不是發燒才有傳染力，所以先做好第一線的防疫。

黃珊珊強調，口罩的問題不是在於台北市政府，市府做了這個決定之前，就有在討論說國內口罩夠不夠，能不能禁止出口這件事情，「如果口罩有一個混亂的恐慌的話，那絕對不是我們造成」，而是當時大家再把在討論口罩吵來吵去的時候，那個時候已經製造的製造的相關的恐慌。

談到柯文哲曝光隔離地引發爭議，有監委說若有人檢舉就調查，黃珊珊表示，若監委依法調查，就配合辦理，台北市政府的立場只是希望公開透明，現在這些人回來了，大家也都知道他可能在林口、烏來，「這個中央也公布了嘛」

不過，對於曝光防疫所導致柯文哲負面聲量很高，還被衛福部長陳時中超越的提問，黃珊珊則表示，大家應該是通力合作來防疫吧，不是去比較聲量，或者是互相指責，台灣在這麼險峻的疫情裡面，今天還在討論很多，包括可能市長接下來的三月本來要出訪的行程，都已經討論說要取消，「我們畢竟還是要面對疫情」。

黃珊珊強調，讓大家好好過日子安心過日子最高指導原則，而不是去比較個人，或者是互相爭執，我覺得那個都沒有意義。

至於第二批武漢台商是否安置在北市，黃珊珊強調，所有中央跟我們連絡的相關的細節，都會全力的配合，相關訊息還是尊重中央統一的宣布。

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