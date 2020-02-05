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蘇一峰醫師分析「武漢肺炎」直侵下呼吸道　劉寶傑驚呼：完美病毒

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▲▼劉寶傑驚呼「武漢肺炎」根本是完美病毒。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑驚呼「武漢肺炎」根本是完美病毒。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情蔓延全球，在新聞節目《關鍵時刻》當中主持人劉寶傑甚至形容來得又快又猛的新型冠狀病毒，根本是完美病毒，節目來賓胸腔科醫師蘇一峰也分析了武漢肺炎詭異的感染模式，跳過上呼吸道直接侵入下呼吸道，讓人超難發現。

胸腔科醫師蘇一峰指出，武漢肺炎病毒有一個很奇怪的特色，感染人跳過上呼吸道，直接侵入下呼吸道，如果與流感或感冒比較，一般的經驗是先流鼻水、喉嚨痛，甚至會先出現發燒的症狀，到後面才慢慢出現咳嗽的症狀。

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▲▼劉寶傑驚呼「武漢肺炎」根本是完美病毒。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲蘇一峰醫師分析，武漢肺炎的感染過程，跳過上呼吸道，直接侵入下呼吸道。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

蘇一峰醫師分析，武漢肺炎的症狀卻是，不讓人流鼻水、不讓人喉嚨痛，直接發生咳嗽與喘的症狀，患者如果在感染早期接受X光診斷時，都看不出異狀，但是當患者出現喘的症狀時，在電腦斷層中才會出現一點點的肺炎。

蘇一峰醫師根據大陸學者提出的死亡案例，早期看起來都很正常，到後面都會進入加速期，病情會快速惡化，過一兩天就變成嚴重的肺炎，除此之外在大陸還有許多超級傳播者，幾乎沒有任何症狀，之後跑去跟朋友聚會、吃飯，同桌的人後來遭受感染，甚至已經感受到有喘的症狀時，但是那個超級傳播者還是沒有任何症狀，代表這病毒對某些人會以和平共存的狀況，幫這些人當成傳播的工具。

劉寶傑吃驚表示，它會找一個宿主，這個宿主完全沒有症狀，然後這個宿主在把病毒傳播出去，那就跟傷寒瑪莉一樣！

劉寶傑進一步提問，可是台灣目前確診案例都解除重症的警報，死亡病例都在大陸，台灣看起來都還好啊。

蘇一峰醫師指出，這些病人出現症狀的時候，支持性療法就很重要，給予氧氣、點滴、抗生素藥物、隔離治療等等都很重要，但是如果沒有給予這些病患好好治療，只是擺著讓他體力一直衰退，到後來就會演變成重症，如果擺的地方隔壁也是武漢肺炎的病人，第一次感然沒重症，隔壁病人在咳，第二次感染就很容易演變成重症。

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