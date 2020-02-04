口罩實名制6日上路　國防部：已動員後備軍人支援生產

▲國軍進駐華新口罩工廠。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者林銘翰／台北報導

武漢肺炎疫情引發口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌拍板2月6日起實施實名販售，每人每7天僅能購買2片。國防部4日表示，國軍基於「災害防救」、「苦民所苦」之精神，配合經濟部工業局口罩增產需求，在不影響戰訓本務前提下，動員後備軍人投入口罩生產工作，以提升產能，增加防疫物資，期能有助於緩解口罩迫切需求。

國防部指出，基於「防疫視同作戰」，國軍依照「中央流行疫情指揮中心」的指導，已制定各項應變實施計畫，其中包含各級應變中心的開設，營門檢疫篩檢、官兵個人衛教宣導等各項防疫作為；另置重點於維持戰訓任務正常及應變指管無罅隙，確使國軍整體戰力不墜，克盡保護國家安全的職責。

國防部說明，國軍各級指揮所均已設置多處預備指揮所備援，且指管功能健全，亦有完整轉移規劃，歷年經多次驗證，可因應突發狀況，適時應變接替。

國防部表示，面對民眾當前防疫所需，國軍基於「災害防救」、「苦民所苦」之精神，配合經濟部工業局口罩增產需求，在不影響戰訓本務前提下，動員後備軍人投入口罩生產工作，以提升產能，增加防疫物資，期能有助於緩解口罩迫切需求。

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