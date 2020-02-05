2縣市大雨特報入夜探12度！下波鋒面報到時間曝光再轉雨　更強冷空氣接力

▲吳聖宇說，今桃園以北到宜花東等地仍持續有短暫陣雨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（5日）清晨持續對新北市、基隆市發布「大雨特報」。氣象局預報員陳伊秀表示，周五有另一波鋒面通過台灣北部海面，水氣又有略增；周六起東北季風或大陸冷氣團影響，冷空氣強度比這波略強，北部局部低溫約12、13度。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，今晚到周四清晨，中北部、東北部空曠地區低溫將下探12到14度，部分山區低溫有機會低於12度。

大雨特報：新北市、基隆市

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局表示，東北季風影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北季風影響，清晨是這波冷空氣最冷的時刻，全台最低溫出現在桃園楊梅的13.6度；今北部偏冷，高溫約18、19度，中部約24、25度，南部約27、28度，東半部約24度；入夜各地低溫約15、16度，花東稍高一點約17、18度。

▼雷達回波圖顯示，今晨台灣附近水氣仍多。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今水氣和周二相比較少，但宜花東有持續降雨，特別是宜蘭。至於3000公尺以上高山是否有下雪，她表示，玉山沒有；至於合歡山部分，氣象局手邊無直接觀測資料。

陳伊秀表示，周四天氣和今差不多；周五有道弱弱的鋒面通過台灣北部海面，水氣集中在周四晚間到周五白天，降雨以北東為主，中南部山區可能有零星降雨，水氣和這波相比較少。

陳伊秀提醒，周六到下周一有另一波介於東北季風和大陸冷氣團的冷空氣，預估強度比這波略強，屆時中部以北低溫約14度，北部局部地區約12、13度；南部低溫則無太大變化，這周都是約15、16度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳聖宇在臉書說，今上午之後隨著短波槽東移通過台灣以北，來自西邊的水氣會逐漸減少，但底層東北季風甚強，迎風面桃園以北到宜花東等地仍持續有短暫陣雨，新竹苗栗一帶為雨後轉多雲天氣。

吳聖宇指出，溫度則將隨著季風帶來冷空氣而下降，今白天北部、東北部高溫預估只有17、18度，中部及花東地區高溫21到24度，南部25到27度，南北之間溫差頗為明顯；今晚到周四清晨，中北部、東北部空曠地區低溫將下探12到14度，部分山區低溫有機會低於12度，要等到白天溫度才會逐漸回升。