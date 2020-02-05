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陳揮文沒買口罩「熬夜排隊證明免疫力好」　同學一句話問到他皺眉

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制7天限購2片的政策，明日（6日）正式上路。資深媒體人陳揮文在廣播節目中談到這項政策，表示自己在錄影之前被同學、中天資深主播周玉琴一句「你會去買（口罩）嗎？」問倒，還一度講到皺眉，「買2片到底是要幹嘛？」

陳揮文在4日播出的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中，與網友分享台灣口罩之亂的見解，他認為，政府還沒全面徵收口罩之前，很多人熬夜在工廠外面排隊，其實這些去排隊的人都證明自己免疫力很好，「你可以熬夜，外面這麼冷，你還有辦法買口罩，這表示你根本不用戴，但是大家就是這樣子排，這樣子瘋狂。」

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▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國軍進駐口罩工廠協助作業。（圖／記者唐詠絮攝）

接著，陳揮文聊到錄影之前遇到同學周玉琴，兩人聊了一下天，周問說「揮文你有沒有買口罩」，他回答沒有，接著對方又問「你會去買嗎？」（指口罩實名制實施後），沒想到這一句話竟然讓他答不出來，「這個問題真的把我問倒」，至於會不會真的跑去健保特約藥局購買，應該會再研究一下，畢竟政策6日才正式上路，「買2片倒底是要幹嘛？」

此外，由於這次的口罩之亂掀起台灣民眾正反意見熱議，有人認為政府已經盡力幫助防疫，但也有人覺得政策一改再改，反而讓大家更混亂。陳揮文也提醒，總統蔡英文的連任蜜月期已經過了，後續蔡政府要如何處理武漢肺炎疫情的相關問題，全民都在等著。

▼勤洗手比戴口罩更能有效防疫。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼防疫勤洗手比戴口罩更有效。（圖／記者簡仲豪攝）

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