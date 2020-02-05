安排包機大陸有敵意？ 邱垂正：兩岸共同努力很感謝

▲陸委會臨時召開滯留武漢台灣民眾返台記者會，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

記者任以芳／台北報導

滯留在武漢第二批台灣民眾原定今（5）日返台又有變數，陸委會今天召開最新記者說明會，面對外界提問，是否和大陸溝通協調不良？陸委會發言人邱垂正強調，「今明兩天都不會有包機，必須先做好後續準備防疫工作。」

有記者現場提問，陸委會是否不滿意，大陸方面沒有做好溝通協調，直接安排第一批滯留武漢的台灣民眾包機回台？對此，邱垂正回應，考量後續工作需要充分準備，目前回台已經有一例確診病患，必須嚴謹檢視作業流程，「確保不會有下一例出現，需要充分協調準備。」政府會全力以赴做好國人防疫，安排國人返台事宜。

陸委會臨時開記者會前15分鐘，同一時間，大陸方面也發出最新消息，國台辦發言人馬曉光表示，目前在大陸的台灣民眾確診3例（湖北武漢2例，廣東1例），疑似病例2例（湖北武漢），已經及時安排就醫治療。內容特別強調，大陸方面還在抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台灣民眾「作出返程安排。」陸委會則是回應，「今明兩天都不會有包機。」

這次安排包機返台事宜，兩岸是否不同調，外界也質疑大陸充滿敵意？陸委會副主委邱垂正表示，「第一時間透過海基會向陸方表達，照顧當地台灣民眾，這次啟動第一批包機，也是兩岸共同合作協助，才有順利結果，我們都非常感謝。」希望兩岸持續互助合作原則下，落實後續工作。