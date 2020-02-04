生力軍來了！16名國軍支援華新口罩廠　日增3萬片產能

▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩還買不到嗎？不用擔心，彰化華新口罩廠日前被政府徵用後，早晚加班趕工，11條生產線日產30萬片，今天國防部再加派支援16名國軍弟兄，分為早晚各8名協助包裝，為此廠方為了配合軍方人員進駐，也將擴充生產線增加3萬片的產能，希望能達到1日35萬片口罩的目標。

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▲華新口罩工廠國軍進駐從事包裝工作。（圖／記者唐詠絮攝）

華新口罩廠董事長鄭永柱日前表示，目前廠方每日生產30萬片口罩，全力配合政策趕工製造，並交由政府處理，由於廠內的原料還可以撐個3星期左右，這方面有跟中央反映，政府也已經答應願意協助，未來才能增加更多的生產線，以因應市場需求，據了解，工業局也派員到廠內控管，不讓口罩外流。

軍方人員進駐廠內，今天是第一天上線，16名國軍弟兄先分為早晚各8名輪流上班，行銷企劃徐誌遠說，他們對口罩製作流程還在摸索階段，因此先暫時讓他們從事包裝及品管的工作，再逐一安排，目前加開的生產線1日生產3萬片，希望有這群生力軍到，未來朝著1天5萬片口罩邁進。

▲華新口罩工廠董事長鄭永柱說目標達到日產35萬片目標。（資料圖／記者唐詠絮攝）

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