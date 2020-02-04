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口罩全球都缺貨！經濟部表列秒懂　日本一片38元還買不到

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▲▼經濟部圖表，解釋全球都缺口罩。（圖／翻攝自經濟部臉書）

▲經濟部圖表，解釋全球都缺口罩。（圖／翻攝自經濟部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

受到新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情影響，台灣近日發生「口罩之亂」，前台北縣長周錫瑋甚至表示進口口罩即可緩解口罩需求。對此經濟部在臉書上製作圖表解釋，世界各國口罩都出現缺貨的現象，例如日本的口罩不但已經漲到一片38元。

經濟部臉書指出，駐外經貿組最近回報各國情勢，其中，在口罩購買上，很多國家都出現價量皆不穩的情況，排除了最極端的數字，把幾個國家的情況做成表格給大家參考，顯示國際口罩價格不僅提高，市面上也已不易購買。

圖表指出，香港一片口罩新台幣5.2~31元新台幣，市面上已經限量販售，日本關西大阪地區，一片口罩38元新台幣，市面上已不易買到，南韓一片口罩新台幣8~35元，價格大幅上漲，美國紐約一片口罩新台幣9~24元，市面上已經不易買到。

▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲華新口罩工廠國軍進駐，增加產量。（圖／記者唐詠絮攝）

經濟部強調，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產一千萬片口罩。

網友在經濟部臉書留言表示，「辛苦了第一線所有防疫人員，感謝你們的付出」、「家裡有口罩存貨的朋友們 不要再去搶購了哦」、「防疫已不易 請配合政府防疫 請不要因反對而反對」、「政府已經做得很好了，該感恩所有參與此次疫情的每一個人，不要不知足吧！看看別的先進國家做的如何？」、「經歷過SARS台灣人變比較謹慎，這未償不是好事，但也無需緊張過頭」。

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