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南投青農網po「武漢返台全家中鏢」遭法辦　台商還告他妨害名譽

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▲南投陳姓青農1日於臉書社團散佈不實資訊遭法辦，被害人也對他提起告訴。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投陳姓青農1日於臉書社團散佈不實資訊遭法辦，被害人也對他提起告訴。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

武漢肺炎疫情持續延燒，衛生局及衛福部疾病管制署積極向民眾宣導，切勿在網路社群、群組散波未經確認的疫情資訊。然而除1月底台中曾有民眾在網路上散佈假消息遭起訴外，南投也有位務農的陳姓男子於2月1日在臉書社團「南投人」PO文，指有民眾自武漢歸來「全家都中標（應為鏢）了」，引起民眾恐慌。

刑事局中打3日循線通知陳男到案，他供稱，他是基於熱心才會貼文，不知後果如此嚴重；刑事局表示，陳男除涉嫌傳染病防治法及社會秩序維護法外，遭陳男指控的民眾也對他提出妨害名譽等告訴，將一併移送地檢署偵辦。

南投衛生局指出，陳姓農民於1日在臉書社團「南投人」PO文指出，「老闆從大陸武漢回來了，確定是南投市也確定傳染肺炎，請大家經過X主路請帶（應為戴）口罩，地址X主路XX號，請遠離他們全家中標（應為鏢）了，南投第一咧（應為例）。」，引起網友熱議，隨後衛生局也出面澄清絕無此事，而該篇文章在當晚即遭版主刪除。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊於3日獲報，並於當日上午11時許將陳男（30歲）通知到案，陳男向警方坦承，他是在LINE群組上看到該篇文章，為了提醒其他民眾有此消息才會PO文，是基於好心，絕非刻意製造恐慌或散佈不實訊息。

▲陳姓青農於臉書社團散佈不實疫情資訊，遭警方通知到案時，稱他是基於好心，絕非刻意造成大眾恐慌。

▲陳姓青農於臉書社團散佈不實疫情資訊，遭警方通知到案時，稱他是基於好心，絕非刻意造成大眾恐慌。

警方表示，經調閱相關資料進行分析後，確認陳男於1日以手機在臉書社團張貼不實疫情，惟該貼文在當天晚上即遭版主刪除。陳男行為已涉及傳染病防治法及社會秩序維護法，訊後，全案函送至南投地檢署。據悉，依照傳染病防治法，陳男散佈不實疫情資訊最高可處300萬元以下罰金。

而遭陳男所影射指控的「老闆」，是居住在南投的周姓台商，因該篇貼文已被不少網友瘋狂轉傳，造成其經營的餐飲店倍受困擾，也在日前於同臉書社團「南投人」PO文澄清，「我們只是從武漢回來，沒做壞事」，有好好地進行自主隔離14天，並要求其他網友「說話尊重自己」。

▲遭指控影射疫情的周姓台商，因不堪其擾，也於同臉書社團PO文澄清。

▲遭指控影射疫情的周姓台商，因不堪其擾，也於同臉書社團PO文澄清。

此外，周男也已向警方提出妨害名譽及個資法告訴，警方將一併移送南投地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在當今新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽之訊息，警方將依法速查嚴辦；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。未經查證之相關防疫訊息切勿轉發，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來之危害並杜絕假訊息造成社會恐慌。

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