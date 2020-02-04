LIVE／即起禁14天內曾停靠中港澳郵輪靠台灣港口　指揮中心最新說明

▲中央流行疫情指揮中心說明武漢肺炎疫情狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳詩璧／台北報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心宣布「實名制」，從6日開始民眾持健保卡到健保特約藥局購買，以身分證末碼單雙號分流，但有不少民眾反映行動不便人士不方便購買，另外，一艘郵輪「世界夢號」先前曾載過3名武漢肺炎確診案例後，換批遊客旅遊，而該郵輪停靠基隆港時，遊客曾下船，中央疫情指揮中心表示即日起，曾在過去2周停靠過中港澳的郵輪禁止靠港。

中央流行疫情中心將會「澄清口罩購買疑慮」和「郵輪停靠」問題做出說明，出席的人員包括了中央流行疫情中心執行官周志浩、中央流行疫情中心監測應變官莊人祥、食藥署署長吳秀梅和健保署組長李純馥。

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中央流行疫情指揮中心今(4)日召開專家諮詢會議，針對郵輪之邊境檢疫措施進行討論，決議如下：

一、入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，不得停靠我國港口。

二、入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。

至於「世界夢號」郵輪傳出前一航程曾載有3名新型冠狀病毒肺炎確診個案，經送返中國大陸後，又載著另一批旅客抵達高雄港，對此指揮中心回應，該郵輪雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，且已於今日下午4點駛離。至於另一艘今日抵達高雄港之「威士特丹號」郵輪，並無確診個案，惟為求慎重，已限制船上38名有症狀但無中國旅遊史之旅客返船後不得再下船。

指揮中心強調，面對中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，無論是機場或港口檢疫，政府始終抱持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度嚴守國家防疫安全；而民眾面對疫情，只須保持警覺，無須過度恐慌。