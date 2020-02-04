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武漢返台！廣告妹隔離14天「防疫恐怖漏洞」　轟：移植到陸任何城市，病毒很快攻陷

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▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾搭捷運記得戴口罩、勤洗手！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名孫姓女網友透露，早在去（2019）年底，就買好飛往武漢的機票，「我突然想到多年不見的姑奶奶，就覺得不管如何今（2020）年必須得回湖北去看看她」，而這一趟探親路上，卻讓她對台灣的「防疫系統恐怖漏洞」感到憂心。

從事廣告業的原PO在臉書表示，上（1）月20日搭機返台，從抵達武漢天河機、安檢、搭機，除了吃飯有摘下口罩，其他時間絕對戴好帶滿。平安抵達台灣後，「下飛機前機長廣播，要求發燒或身體不適的人必須自己向機組人員通報，就這樣，下面沒有了！」

請繼續往下閱讀...

「我花不到20分鐘就快速通關入境了！」原PO直言，官方沒進行登機檢疫、也無各別量體溫，「新聞報導說一位16日返台的馮姓男子，被里長指控『留假資料』，最後他自己出面澄清，返台時根本沒有任何人要他留資料。我絕對相信他的清白，因為連我20號返台都沒有任何檢疫措施，也沒有任何人要我留資料。」

返台的這些日子，原PO受盡煎熬，「儘管這些日子身上被貼了武漢病毒的標籤，身為一個良民，我很認份的保持低調、配合政府，但對於這個公共行政體系進行的防疫作業，真的讓我感到非常疑惑。」首先21至23日期間，「完全沒有任何防疫人員或公所人員跟我聯繫」，直到24日早上終於電話響起，一名戶籍地衛生所的小姐致電，並詢問四件事：

1孫小姐請問你剛從武漢回來對嗎？

2請問你有發燒嗎？

3有沒有任何的身體不適？

4如果身體有任何狀況，要打這支電話回報喔

不久後傳來一封簡訊，「孫小姐您好，我是衛生所醫檢師，若您至2/3前有發燒合併呼吸道症狀，麻煩您聯絡09xxxxxxxx，謝謝您。請問您的職業性質？1/20搭乘飛機時有戴口罩嗎？」

接下來三天（25至27日）檢疫單位完全無聲無息，28日當天早上，衛生所的小姐打來了，雙方對話如下：

衛生所：您現在人在哪裡？有發燒嗎？

原PO：我在台中家，沒發燒

衛生所：怎麼會在台中？您不能外出耶！

原PO：你們完全沒有人通知我不能外出，你24日打給我的時候我就已經在台中了

衛生所：啊（愣了兩秒），好，那你有沒有身體不舒服？

原PO：沒有，完全沒有不舒服

衛生所：好的，如果有不舒服的話要回報喔。你給我一下你的Line好嗎？我們現在都要定期追蹤

一如往常，原PO收到衛生所醫生的叮嚀簡訊，「宋小姐，不知道您最近有出門嗎？是否都有戴口罩？因為肺炎疫情升溫，麻煩您配合，謝謝您。」除了姓氏整個大出包，能否出門的說法也出現矛盾，讓原PO相當傻眼！

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▲▼口罩,戴口罩 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO質疑台灣的防疫系統！（示意圖／記者嚴云岑攝）

29至31日這三天，衛生所小姐每天都在Line上要求體溫數據，原PO自嘲「可能因為我是個冷血生物吧，一般人體溫大概36上下，我一直都是35度多一點。」

到了2月2日，也就是原PO自主管理的第13天，殊不知，衛生所小姐才打來直呼，「要發定位手機給我」，原PO錯愕反問，「明天我就隔離結束了，你們今天要發定位手機給我、明天收回？」對方尷尬掛掉後，事後換台中衛生所致電，「告訴我暫時先不用發手機，但要我持續量體溫確認有無發燒。」

原PO搖搖頭感嘆，「這就是台灣的防疫系統啊！我們的行政院長一邊說『口罩供應充足』，一邊禁止口罩出口；一邊喊著不需要人人戴口罩，卻又讓學校停課。這樣的系統如果原封不動的移植到大陸任何一個三線城市，我想應該很快就會被新型冠狀病毒攻陷了吧。」

如今返回正常生活軌道，原PO開始自行搭車上班，結果今（4）日衛區公所又來電了，「孫小姐，您是剛從中港澳回來對嗎？」原PO說：「沒有耶，我20號就回來了，今天已經隔離完畢開始上班。」他又問：「那家人都還好嗎？」原PO回：「家人都沒事。」區公所才安心掛電話。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，原PO雙手一攤，「到底要過多久才可以解除封印啊？不是說潛伏期最多也就十四天嗎？」而這武漢之旅，所幸原PO的親戚都健康平安，「除了姑奶奶跟表叔之外，還見了表哥、表姊、表妹。表哥跟表姊都有小孩了，表妹則是認真待孕中。這是新的一年當中最令我欣慰的事。希望每一位親友都健康平安，身為湖北的孫女，也真心的祝福武漢早日度過難關！」

▲▼武漢返台！廣告妹隔離14天「防疫恐怖漏洞」　轟：移植到陸任何城市，病毒很快攻陷（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO補充，隔離14天乖乖在家！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本文由孫姓女網友授權提供，請勿擅自翻攝。

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