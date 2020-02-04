隔離所集體開趴！武漢返英僑胞「訂外送嗨整晚」　她吐真話：台灣防疫夠棒了

▲旅英作家指出，英國防疫工作不夠確實。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

247位台商昨晚從武漢包機返台，深夜抵達桃園機場，分別送往林口、烏來、中部3處檢疫所隔離14天。旅英親子作家QQmei有感而發說，英國前兩天也有80幾位在武漢的英國公民包機返英，雖然所有人同樣會被隔離14天，不過，很多地勤人員、遊覽車司機都沒戴口罩，甚至直接和僑胞握手表示歡迎，今天更有僑胞叫外送到隔離宿舍，全部的人一起在裡面歡樂開趴。

QQmei指出，英國在防疫作業有多項疏失，僑胞一下飛機就和地勤人員握手打招呼，接著回到隔離宿舍「四人共用廚房客廳和衛浴」，一人一間房根本沒用，大家還是一起吃飯、共用廁所，晚上還在裡頭開派對慶祝回國，更訂了蛋糕外送，氣氛一片和樂，完全小看武漢肺炎的傳染威力。

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▲英國撤僑班機抵達當天，很多地勤人員、司機都沒戴口罩。（圖／路透）



她也表示，「歐美人根深蒂固的觀念就是只有生重病才需戴口罩」，在公共場合戴口罩反而會引起側目，校方還建議亞洲家長不要讓孩子戴口罩去學校，免得被同儕排擠或霸凌，雖然英國目前仍維持2例確診，但政府如果不夠重視，就會讓防疫出現嚴重漏洞。

經歷這次撤僑事件，遠在海外的QQmei忍不住讚嘆台灣的防疫工作，不僅態度謹慎、專業，醫療方面也表現出色。網友回應，「明明跟其他國家比起來我們反應很快了，奈何無法討好每一個人，在這困境中、即使持續承受謾罵，仍堅定防疫工作」、「認同！台灣防疫做的讓人民安心」、「我也覺得這次的防疫做的不錯，至少在第一時間就做出應對。」

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