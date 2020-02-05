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陳時中「媽媽剛過世」鋼鐵防疫一肩扛　醫界友人不捨

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▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會時，被問到哭一事，他說是情緒控管沒做好之後陷入一陣沈默。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者陳偉婷

除夕夜、武漢台商包機返台夜，對衛福部長陳時中來說，注定都是不眠夜，他置身防疫壓力中心，累到聲音沙啞，沒說一個「累」字。武漢肺炎疫情升溫，「阿中」部長坐鎮指揮，是安定前線防疫人員軍心的「大樹」。

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情大軍壓境，台灣在1月20日三級開設嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎 ）中央流行疫情指揮中心；短短幾天，又在1月23日升 級為第二級開設，指揮官從疾病管制署署長周志浩換成衛生福利部部長陳時中。

請繼續往下閱讀...

就1月24日除夕當晚7時30分，濕濕冷冷的天氣，陳時中在指揮中心記者會宣布台灣出現第2、3例武漢肺炎確診病例。此時，大多數民眾圍爐吃團圓飯，陳時中和防疫團隊的晚餐可未必會有一碗熱湯驅寒。

指揮中心迅速升級，並不是台灣的疫情有重大危機，而是指揮官層級提升，能帶動整個衛福部投入防疫，也能迅速協調其他部會合作，分擔全部壓在第一線防疫人員身上的重擔。

一名第一線防疫人員告訴中央社記者，指揮中心所有同仁「一天當三天用」，幾乎每天都有重大決策。從情資研判、政策形成到落實，身為指揮官的陳時中「無役不與」，且常常要在一天之內做出「前所未有」、重大影響的決定，「他的肩頭擔子很重，但一直幫所有防疫團隊，一路扛著。」

陳時中等防疫官員和專家到目前「不戴口罩」，以身作則告訴國人，健康民眾不需要隨時隨地戴著口罩。目前台灣有11例武漢肺炎病例，沒有到社區感染、醫院內感染的嚴重地步。指揮中心的一天，「理想」狀態是從每日清晨5時開始運轉的。一早就要收集輿情、迅速應變民間的聲音，在各部會不同的作風間協調，從早到晚有開不完的跨部會會議，還有每天例行的對外說明記者會、有確診個案的發布記者會，忙碌看不到盡頭。

指揮中心雖然每天下午2時例行記者會，但時間隨時會異動也隨時有臨時記者會，以確保疫情資訊即時、透明。記者們每每狂喊記者會「怎麼又有？」，陳時中幾乎每場記者都出席，每一例確診個案都由他宣布，隨記者「問到飽、問到滿」，從沒喊過累。

一名官員表示，從疫情延燒至今，陳時中幾乎常駐疾管署，甚至常常忙到跨夜。在農曆春節期間，所有第一線防疫人員每天加班，陳時中深知防疫人員犧牲假期的辛勞，也每天都到指揮中心「共體時艱」。3日首批武漢台商包機深返台，大批指揮中心防疫人員白天就到桃園機場演練、待命，陳時中馬不停蹄開了一天的會，沒喘口氣歇息，晚上趕到桃機現場督軍。

一路忙到4日凌晨1時，他又到台中的檢疫所，幫所有第一線防疫人員、隔離台商們加油打氣。直到清晨5、6時，所有台商隔離工作告一段落，他又趕回台北，準備一早8時30分的記者會。在記者會現場，一夜沒有休息的陳時中盡顯疲態， 聲音沙啞，回答記者提問時也坦言，有些內容數字記不清楚，「頭腦花花的」。

一名前線防疫官員表示，陳時中記者會後又接著一堆會議，秘書提醒「快點讓部長休息」，網路上也有很多熱情的民眾要部長休息，陳時中一笑置之，還直言「現在精神已經比早上好多了」。 陳時中自己不喊累，卻為第一線防疫人員叫屈。他在記者會上說，看到護理人員陪著台商檢疫、到檢疫所 ，穿上防護裝備好幾小時，連一口水都沒喝，累到腰都彎了。雖然心疼，但感動大家參與光榮的一役。

牙醫界友人透露，其實陳時中108年底母親過世，喪母期間，卻戮力為公，精神讓人敬佩。 燃燒的體力和鋼鐵的意志，是如何煉成的？衛福部醫事司長石崇良觀察，陳時中是以「專業、安全、安心 」三大原則執行防疫工作，防疫是專業工作，要把專業放第一，而不是把「安心」放第一，否則容易淪為鄉愿、喪失專業倫理。

石崇良說，秉持專業把關，但又怕民眾不安心，陳時中就花時間溝通，盡心盡力解答所有媒體、民眾的疑惑。記者會時，好幾次秘書都遞紙條提醒「時間到了」，但陳時中仍堅持把所有問題回答完，就是希望做到安心。一名官員說，陳時中抗壓性很強，雖然他是指揮官，但指揮中心上面還有其他長官，每個政策也都會有不同的聲音，還要適應各部會不同的行事作風，但陳時中一直都親力親為，「很少看到以前的部長這樣」。

石崇良也說，好幾次聽到陳時中說，「讓大家這麼辛苦，我很抱歉」，也很不捨疾管署在防疫前線奮戰，由陳時中擔任指揮官的意義就是能帶領衛福部、協調各部會，讓大家一起作戰。 把武漢台商接回台灣也非容易的決定，其中的政治眉角、醫療負荷量能、隔離檢疫處所選定、民眾擔心防疫漏洞的憂心、人道救援的考慮等，種種的艱辛「難以 對外人道也」。

一名官員指出，多數國人都認同應該把滯留在中國的台灣人接回，但接回來要安置，官員一週全台跑透透 ，到處找可以安置台商的檢疫處所，「結果被一個傢伙給毀了」，很多民眾一聽到隔離檢疫所可能在哪裡，都打電話抗議，「連要接台商回來，找個安置地點都這麼困難。」

另一名防疫官員表示，很多時候大家都很疲憊，但陳時中面對任何決策拍板定案時，都能冷靜思考，而且盡可能兼顧人性、人道跟防疫需求做每一件事情。「有時候覺得他有點迷迷糊糊了，但其實沒有。」

武漢台商歷經波折回台不到24小時，陳時中4日晚間宣布其中1名台商確診武漢肺炎時，一時難忍情緒流下男兒淚，瞬間引發網路熱議，許多網友到衛福部粉絲專頁，為陳時中和防疫人員加油打氣。

有些人猜，陳時中流淚可能是受了極大的壓力或苛責；也有人想，應該是不捨防疫人員如此辛苦協助台商回台，卻「美中不足」、增加確診案例；也有可能是感動於防疫人員即時接回台商，有機會救台商一命。一名官員說，「部長就像是大樹一樣」，就算很累，也能依靠著休息，感覺很安心。

鐵漢一時的情緒滿溢，或許只是一陣狂風吹過大樹的短暫搖擺，沒一會兒，他又站穩腳步、重振精神，為台灣防疫站在前線。

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