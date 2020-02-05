雖有武漢肺炎　2020年臺灣物理年會5日如期舉行… 加強防疫

▲2020年臺灣物理年會暨科技部計畫成果發表會5日在國立屏東大學如期舉行，但加強防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年臺灣物理年會暨科技部計畫成果發表會5日在國立屏東大學開幕，為期3天的最新物理相關科學的研討。由於武漢肺炎疫情升溫，籌備期間一度考慮停辦或延期，但幾經考量評估，對臺灣的醫療體系落實防疫有信心，屏大也全校總動員籌辦，並採與會人士量額溫、準備乾洗手消毒、取消在室內舉辦的晚宴，高規格做好各項防疫因應措施如期舉行。

請繼續往下閱讀...

▲▼物理年會加強防疫。

臺灣物理學會賈志達理事長表示，物理年會為全國最大型的學術會議之一。雖然受到中國武漢肺炎疫情或班機等因素的影響，有些學者無法成行參加。但仍有超過1500人來自20個不同國家的物理相關研究者與會，包括日、韓、東南亞國家、印度及美國等、超過1000篇以上的論文發表，場面熱絡。

屏東大學校長古源光致詞歡迎與會不同學術單位與學者會者，指在此真假疫情訊息傳播引起恐慌的時刻，秉持科學精神的理性防疫措施及態度，尤為重要。並仍提醒與會者在會議期間亦多留意身體狀況，如有身體不適，就要即時反應。

這次年會，研討範圍涵蓋理論與實驗、天文到生物物理以及從材料到元件等。會議中亦包含「公共論壇:產業中的物理人」以及國家同步輻射中心「科學研究新契機─高亮度同步輻射光源」等衛星活動。

►周末超殺快閃電