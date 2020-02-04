「2天發一個口罩」值夜醫慘曝災情：求幫買　妻轟「1天收30位流感」政策急轉

▲各醫防疫院繃緊神經。（示意圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

武漢肺炎疫情一發不可收拾！一名疑似醫師娘的網友抱怨，正在值勤的老公突打電話，要她幫買口罩，因院方管制用量，「每二天只發一個給醫療人員！」棘手的是，老公一天接觸N位病患，恐怕有防疫漏洞的危險。所幸，經過同仁抗議之下，事後院方政策急轉，改為一天一片口罩，原PO也呼籲，「不要囤口罩、留給有需要的人！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（3）日煮晚餐時，「接到去醫院上夜班的老公打來的電話，讓我去買口罩給他。」由於全台鬧口罩荒，根本一「罩」難求，原PO錯愕反問，「為什麼要幫你買口罩？」夫妻對話如下：

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老公：leader說，從今天起醫院管制口罩用量，每二天只發一個給醫療人員，不夠的自己想辦法自備！

原PO：你們醫院那麼大，怎麼可能沒安全存貨量？X董那麼多，沒有X董捐口罩嗎？要醫療人員二天用一個口罩，是要怎麼樣保護病人跟醫療人員啊？你不是在說一天收三十幾個流感嗎？口罩怎可能用二天？

老公：當然沒辦法用兩天，所以讓你去幫我買啊！

礙於中央疫情指揮中心宣布，改為實名制購買，原PO也沒無法買到口罩，一路等到老公下班回家，心急如焚的原PO詢問，「今天上班要怎麼辦？用昨天的嗎？」所幸院內政策急轉彎，位處第一線的老公終於鬆口氣，對話如下：

老公：改成一天一個了！

原PO：你不是說二天一個？

老公：本來交班時是說二天一個，可能有誰去反應吧？！後來跟大家說疾管局規定至少一天一個！就改了…

對抗疫情人人繃緊神經，原PO呼籲，「在此請大家不要囤口罩、留給有需要的人！」文章上線後，也掀起近萬人關注，紛紛砲轟「 那些囤口罩的人真的該死，第一線醫護人員若先倒下，到時後看誰救你們」、「一週2片我沒意見，但要考慮各人的工作環境，在人潮多且密閉空間工作者及醫護人員應該不能受限」、「台灣人真的很愛屯貨，也不管你是否用的到或用的完，先買再說了」、「誇張耶，兩天用一個，正常醫護要4小時換一次耶」。

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▲網友哀求，別囤貨口罩！（圖／翻攝爆怨公社）

不少同行現身討拍，「我們醫院也開始限一天一片，真心覺得囤貨很可惡」、「我上班的醫院，一天給一個口罩，然後要簽名管制口罩用量，第一線的醫護人員，都沒能有保護自己的機制，要我們這些醫護人員怎辦，外面的口罩真的很難買」、「真的已經吃緊了，我們口罩也限量發，拜託口罩請留給第一線醫護人員，還有需要長期回醫院看診的患者，真的拜託了」、「這是真的，我們現在醫院上班口罩不足，現在先發一個禮拜的給我們且還要以上班時數來發口罩」。

▲20萬片口罩優先提供台大、北醫、北榮、萬芳醫院以及醫療機構與照護機構。（圖／記者呂佳賢攝）

防疫不能窮前線，台北市長柯文哲指出，北市的醫療人力為全台最多，會釋出20萬片的戰備口罩，分配部分，醫院配置12萬片、基層醫療院所配置7萬片以及照護機構配置1萬片，目前醫院可以有7天存量，但基層醫療院所及照護機構只有兩天份，會把所有配送的數字公布在網站上，請相關機構來領取，相信醫療院所缺貨的部分可以得到一些緩解。

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