響應口罩「你先領」運動　林楚茵讚：台灣防疫比日本強太多

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

武漢肺炎疫情引發口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌拍板2月6日起實施實名販售，每人每7天僅能購買2片。民進黨立委林楚茵5日表示，自己將加入「你先領」運動，優先讓需要購買口罩的朋友能獲得，並大讚「這次台灣防疫比日本強太多」。

武漢肺炎疫情擴張引發「口罩荒」，蘇貞昌3日拍板，2月6日起購買口罩實施「實名制」。中央疫情指揮中心也於當晚宣布，為了遏止國人搶購、囤積口罩風潮，原先四大超商自4日起停止販售口罩，民眾須本人持健保卡前往健保特約藥局購買，每張可用10元購買2片，7天內不能重複購買。

林楚茵5日表示，自己將加入「你先領」運動，優先讓需要購買口罩的朋友能獲得，並強調「我很健康不需要一直戴口罩」。

林楚茵說，對於武漢肺炎的防疫如果還是很擔心，認為口罩很貴感到憤怒的人，可以看看長居日本的YouTuber「放鬆兄弟奕寬」近日發布的影片，就會了解這次台灣的防疫工作比日本強太多，因為「現在日本口罩是以原本10倍、20倍價格在販售」。

林楚茵強調，這就是值得我們驕傲的台灣，也邀請大家一同響應「你先領」運動。

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