口罩實名制上路！台灣上海妹吐真心話　「3大疑惑」掀討論

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網搜小組／趙蔡州報導

武漢肺炎引發台灣「口罩之亂」，政府宣布購買口罩採實名制，民眾須憑健保卡到保特約藥局購買，每人在7天內限購2片。經常對時事發表評論的部落客「廣告小妹」表示，為了防止有人重複買囤貨，她基本上支持購買口罩實名制，但她也疑惑「像我這種沒有健保卡、沒有身份證的，請問要如何購買口罩？」

▲政府宣布購買口罩採實名制，知名部落客「廣告小妹」發表看法。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

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政府晚間宣布購買口罩採實名制後，身為上海人的廣告小妹隨即在臉書表示，某種程度上她是支持買口罩實名制，畢竟要防止有人重複買甚至囤貨。她也提出了3個疑問，像是她因為工作因素，沒有長時間居住在台灣，「沒有健保卡、沒有身份證的，請問要如何購買口罩。」

她舉例，她的婆婆因為腿腳不好，無法跑多家藥局買口罩，如果她不能幫忙買，婆婆的口罩應該怎麼辦，而「獨居老人、弱勢群體及身心障礙者等，他們的口罩缺口又要如何填補」。她最後感嘆，「幸好，我還是有幾個朋友的，朋友們願意支援口罩，這真的是人脈廣不廣就看此刻了。」

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「不可能有完美的方法，但至少政府要提出大多數人能接受的方法」、「如果一直沒有改善，口罩也可能會斷層的，屆時更可怕」、「可以拿別人的健保卡幫忙代購喔」、「你沒有身分證、健保卡我不清楚，但婆婆的你可以幫忙買喔。」

▲健保署署長李伯璋表示，行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡。（圖／記者湯興漢攝）

健保署署長李伯璋表示，2/6起開始實名制購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6,000多家「健保特約」藥局購買，每個人在7天內限購2片，行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同。

至於「外籍生」和「外籍工作者」方面。李伯璋解釋，只要是合法在台灣居住，住滿六個月都會有健保卡，因為沒有身分證，所以可以持居留證購買，比照看身分證末碼辦理，至於居住未滿6個月的，未來會再公布配套措施。