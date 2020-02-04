口罩之亂！宜蘭每日應分發5萬個只來3萬多　縣府：調用戰備防疫物資

▲民生醫療級口罩大缺貨！宜縣府將設法滿足看病民眾一定要用口罩需求。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

至4日，宜蘭武漢肺炎疑似個案25名，其中21名已排除，1名初採陰性，其餘3名等待檢驗報告中，目前宜蘭無確診個案，但民生口罩大缺貨！宜縣府調查，2月1至2日，平均每日經由超商等通路進入宜蘭口罩約有3萬多個，與宜蘭應分發到5萬個口罩差距大，因此，宜縣府設法調用戰備防疫物資，滿足看病民眾口罩需求。

宜縣府表示，3日收到中央徵用後統一核撥之口罩，將以醫療院所／機構工作人員、防疫人員、執行防治相關工作之民政、警消、環保、教育、交通運輸等第一線人員為主，以因應緊急防疫需求。另近日於網路散布之「利澤口罩工廠釋出醫療口罩」經證實為過期消息，請勿再流傳。

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至於民生所需的口罩，經縣府調查，自2月1號至2月2號，平均每日經由超商、藥妝，及藥局等通路進入宜蘭縣的口罩約有3萬多個，這個數量較當初中央承諾每日全國撥發260萬個口罩作為民生用途，並依人口比例分配，宜蘭應分發到5萬個口罩的目標仍有差距。

而中央將自2月6日起以透過社區藥局以刷健保卡方式來購買口罩，縣府認為也許可以管制目前常發生的民眾重複購買的現象。但因為這兩天中央也同時決定暫時不出售口罩，有可能會造成民眾的焦慮不安，縣府的因應對策就是提供一定要用口罩的人足夠的口罩，而這一部分主要是在於要去醫院或診所看病的民眾。

目前，宜蘭衛生局已和醫院及診所聯絡，請這兩天優先提供沒有口罩而要來看病的民眾口罩；衛生局也會設法調用戰備防疫物資去支援這方面的需求。

▲民生口罩大缺貨！宜縣府設法調用戰備防疫物資，滿足看病民眾口罩需求。。（圖／宜蘭衛生局提供）

至於其他的民眾，建議健康的人並不需要帶口罩；但如果民眾真的有疑慮，這兩天就盡量避免去擁擠的或空氣不流通的公共場所。如果有呼吸道症狀的民眾，而且沒有大陸旅遊史，那麼就在家裡休息，免得傳染給其他人。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，縣民應保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣、落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩。接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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