妄想「水餃有毒」　孽子重拳打死老母判18年

▲宜蘭市56歲古姓男子在住處涉嫌打死85歲老母，被判18年重刑及服刑後還需監護5年。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

與85歲母親同住的宜蘭市罹患思覺失調56歲古姓男子，2018年9月8日上午疑心水餃是母親要毒害他，竟在房內朝母親頭部胸部等處重毆，害母親死在床上，3天日後才找來葬儀社要處理喪事，弒母行徑被揭發後，宜蘭法院依殺害直系血親尊親屬罪，判古男18年重刑，服刑後還需監護5年。

判決書指出，罹患思覺失調症的56歲古男，2018年9月8日上午起，認為同住的母親撕毀他的文件，妨害他唸經超渡，以及懷疑母親下毒害他精神錯亂，在1樓母親房間內，毆打母親頭部、胸部等部位，打到母親嘔吐才停手，但古男下手重，造成母親頭部、臉部、前胸及四肢有多重性大片鈍挫傷，及因左胸挫傷合併有連枷式骨折及血胸，最後呼吸衰竭而死。

庭訊時，古男承認打母親，但沒弒母，是母親說要好死，他就讓母親自己好死，若將母親送醫，就會急救，這樣就不是好死，他是想讓母親在房間內自然死亡。

而對於古男案發時雖有向警方報案，表示母親吃餛飩噎死，並未承認行兇，不認為古男符合「自首」要件。雖然古男犯修正後《刑法》第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪，應依修正後刑法第272條規定加重其刑。

但古男案發後送精神鑑定屬妄想型思覺失調症，因案發當天，古男於稱是基於「父親是被醫院害死的，而母親是姑息者」的被害妄想，認為與母親起爭執，進而打母親，當時佛祖沒有指示去打母親，是自己生氣才打的」等。



法官審酌上情，依《刑法》第19條第2項規定，減輕其刑，並依殺害直系血親尊親屬罪，判古男18年重刑，服刑後還需監護5年。

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