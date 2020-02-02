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蘇花改隧道區間測速清明連假後上路　宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單

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▲▼測試中的蘇花改隧道區間測速器，清明連假後上路，宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單。（圖／宜縣警局提供，下同）

▲測試中的蘇花改隧道區間測速器，清明連假後上路，宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單。（圖／宜縣警局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

用路人請注意，小心苞包失血！蘇花改宜蘭段的東澳、觀音與谷風隧道，這3個隧道區間測速清明連假後上路，疏忽的話，蘇花宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單。

▲▼測試中的蘇花改隧道區間測速器，清明連假後上路，宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單。（圖／宜縣警局提供，下同）

宜蘭縣警局表示，蘇花改東澳、觀音與谷風隧道，這3個隧道區間測速，是東澳隧道（3.4公里）一區段，觀音隧道（7.6公里）與谷風隧道（4.6公里）最多是分4區段執法（尚在研議中），這3個隧道區間測速科學執法預定清明連假後上路，。

區間測速科學執法的優點，主要是要管理長距離的行車安全，一般的定點測速，用路人可能前面會行駛很快，到了測速點又慢下來，駛離測速點又加速，速度不穩定、忽快忽慢，影響行車順暢與用路人安全，有的駕駛會因此急煞，容易發生追撞事故。

而用路人整個隧道用平均速度去開，才不會超速，新北市萬里隧道是全台第一個實施區間測速，成效良好，事故量都降低。

蘇花改區間測速的點都在隧道裡，其餘路段就採機動照相取締，蘇花改除出東岳隧道外速限是低於60，其餘全線是速限60公里，單一車道的蘇花改，只要保持速限與安全距離，就能維持行車安全。

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