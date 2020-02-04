外交部：14日內入境或居住大陸的外籍人士　2/7限制入境

▲中央疫情指揮中心說明武漢肺炎最新疫情。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，不少人紛紛呼籲也要限制去過中國大陸的外籍人士入境台灣。對此，外交部葉非比局長今（4）日表示，7日起過去14日內曾經入境或居住中國大陸的一般外籍人士限制入境，港澳則不包含在內，曾經「過境」中國大陸的也不限制範圍。

葉非比說明，2/7起針對14日內（1/24後）曾經入境或居住在中國大陸的一般外籍人士禁止入境，包含享有免簽證待遇、落地簽及電子簽證待遇和有效簽證的外籍人士。

請繼續往下閱讀...

而對於有特殊原因確實需要入境台灣的外籍人士，葉非比強調，14天內「未曾入境或居住中國大陸重大疫情區」可以申請入境簽證，但必須準備相關資料，駐外館處才能依規定受理。

需準備資料包括過去14日內的旅遊史（但曾前往中國大陸的重度疫情區不會受理），出示7日內的健康檢查證明，不能有發燒或肺部感染，簽署進入台灣後，若有病徵，應該立即通報我國衛生機關的切結書。

▲外交部葉非比局長於武漢肺炎記者會說明措施。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心強調，會嚴密監控中國疫情變化，視疫情演變程度隨時調整，也再次呼籲民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項檢疫與防治措施；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922依指示戴口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

外籍人士急需申請入境備妥文件：

1.具明過去14日內的旅遊史（如果曾前往中國大陸重疫區則不受理）。

2.出具7日內健康檢查證明，不得有下列症狀：發燒（＞或=38度）、上呼吸道感染或肺部感染。

3.簽署入台後如有病徵應該立即通報我國衛生機關的切結書。

4.依來台事由備妥其他申請簽證的相關文件。