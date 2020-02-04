慢籤領藥不用下車　彰化秀傳「藥來速」武漢肺炎後更夯

▲彰化秀傳醫院慢籤有藥來速貼心服務。（圖／彰化秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎話題不斷延燒，為了減少民眾進出醫院感染的風險，彰化秀傳首開「藥來速」先例，只要領藥前2小時一通電話預約，攜帶健保卡及慢性病處方簽交給警衛，不用下車，便可輕鬆取藥，彰基自6日起，醫院增設〈慢箋取藥快速通關〉服務，可下載進行預約系統，或現場使用自動掛號機掃描慢箋後進行領藥。

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▲彰化秀傳醫院慢籤有藥來速貼心服務。（圖／彰化秀傳醫院提供）

秀傳醫院指出，用「藥來速」領藥已經施行將近3年，得到許多民眾的好評，目前又遇到武漢肺炎，因此運用「藥來速」領藥的民眾更多，只需在領藥前2小時來電預約，電話預約後攜帶健保卡、慢性處方箋，到彰化市南平街秀傳醫院延平大樓前，將健保卡與處方箋交給警衛，藥師便會專程將藥送達。

而彰基發言人 周志中副院長表示，為減少民眾出入醫院，持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，自02/06（週四）起，醫院增設〈慢箋取藥快速通關〉服務，民眾可利用手機下載『彰基行動服務-掛號APP→慢箋預約』進行預約系統，以及利用盧加閔廣場，（面對總院大門口右側）領藥或現場使用自動掛號機掃描慢箋後進行領藥。

▲彰化基督教醫院慢籤得來速。（圖／彰化基督教醫院提供）

周志中強調，院內領藥櫃臺，原有慢性病連續處方箋領藥，仍照常運作；戶外盧加閔廣場慢性病連續處方箋領藥服務時間，自02/06（週四）起，週一至週五，上午08:30～下午17：00。

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