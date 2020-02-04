上任後首開記者會　吳斯懷：強烈要求大陸讓台灣加入WHO

記者楊蕓／台北報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織（WHO）仍排除台灣參與空間，引發撻伐。對此，國民黨立委吳斯懷4日受訪時呼籲中國大陸應嚴正面對，強烈要求大陸讓台灣加入WHO，對於中國大陸企圖隱匿疫情，他也強調，即使想隱匿也隱匿不了，不如開誠布公跟全世界公告，「尤其是對於WHO ，一定要放下政治箭靶，讓台灣加入防疫工作。」

針對口罩實名制政策，立法院國民黨團4日上午召開記者會回應，總召林為洲主持，立委陳玉珍、葉毓蘭、吳斯懷、張育美出席，退警協會總會長耿繼文與會，同時，這場也是吳斯懷上任立委後第一次出席黨團記者會，替國軍防疫權益發聲。

對於中國大陸隱匿疫情、阻擋台灣加入WHA，吳斯懷受訪時表示，他是希望中國大陸嚴正面對，並強調他跟著黨團共識，「強烈要求大陸讓台灣加入WHO」，不能用幾句話帶過去，因為防疫是不可以跟政治牽扯的，這是全球問題。

吳斯懷表示，他相信時間到了，會有很多事情會浮出檯面，防疫問題沒辦法用政治力遮掩，全世界專家都在關注，「我相信即使想隱匿也隱匿不了，不如開誠布公跟全世界公告，尤其是對於WHO ，一定要放下政治箭靶，讓台灣加入防疫工作。」

▲國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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