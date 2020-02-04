台清交成延至3/2開學！　全台大專院校「開學異動懶人包」

▲為防堵武漢肺炎疫情，各大專院校達成共識延至3月2日開學。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

為防止新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，教育部日前宣布，高中以下延後到2/25開學、寒假活動全暫停，11日改線上寒輔；大專院校也達成共識，延至3月2日開學為原則，但行事曆的調整須在開學日前報部備查並公告周知，行事曆仍要排18週，如只上16週，要把第17、18週於之前上課補課的情形填表說明清楚。

防武漢肺炎病毒傳播，中山大學日前開第一槍宣布延後開學，接著成功大學、逢甲大學等9校早也陸續跟進宣布延後開學，目前已愈來愈多學校宣布延後開學。對此，《ETtoday新聞雲》整理出懶人包供讀者參考。

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▲民眾戴口罩防範武漢肺炎。（圖／記者林敬旻攝）

各大專院校延後開學時程：

中山大學延至2月25日

明道大學延至3月2日

成功大學延至3月2日

逢甲大學延至3月2日

中信金融延至3月2日

世新大學延至3月2日

陽明大學延至3月2日

清華大學延至3月2日

靜宜大學延至3月2日

台灣大學延至3月2日

師範大學延至3月2日

台灣科技大學延至3月2日

台灣海洋大學延至3月2日

高雄師大延至3月30日（港澳陸生）

銘傳大學延至3月2日

真理大學延至3月2日

中央大學延至3月2日

交通大學延至3月2日

東海大學延至3月2日

弘光科技大學延至3月2日

佛光大學延至3月2日

輔仁大學延至3月2日

台北科技大學延至3月2日

台北大學延至3月2日

台北醫學大學延至3月2日

大華科技大學延至2月25日

政治大學延至2月25日

亞洲大學延至3月2日

嘉義大學專案處理，至多延後六周

元培醫事科技大學延至2月25日

玄奘大學延至3月2日

明新科技大學延至3月2日

中正大學延至3月2日

台東大學延至2月25日

其餘大專院校延後開學日需調整行事曆後報教育部部備查，由各校自行宣布。

*正確資訊依照各校公布為準*