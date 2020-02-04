「一口水都沒喝！」陳時中超過24hrs未闔眼…心疼醫護人員：腰都彎了直不了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已超過24小時沒闔眼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

從武漢返台的247名台商已在3日深夜搭專機抵達桃園機場，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒、1幼童腹痛(由1名家長陪同)，5人直接後送收治負壓隔離病房。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更是超過24小時未闔眼，深夜親上火線全程陪同，看著有醫護人員忙到彎腰、背無法挺直，他心疼地說「一口水都沒喝，都累壞了。」

衛福部醫事司司長石崇良表示，接送武漢返台台商的遊覽車，每台車都安排20人以下乘座，以確保有適當的距離和間隔，並且都有一名護理人員隨車前往指定檢疫場所。中部、北部共有16名醫護人員投入，大家共同支援。

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指揮中心指揮官陳時中更是在深夜親上火線全程陪同，上午8時30分再度回台北坐鎮記者會，過程中更是一路累到語頓。但讓他心疼的是，看到6名隨車醫護人員「腰都彎了、直不了」，從昨晚9時30分著隔離衣完畢後，一路忙到凌晨5點「一口水都沒喝，都累壞了！」但也說大家對於能執行此艱鉅任務感到很光榮。

▲武漢撤回247台商，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，3日飛機抵達先台同仁登機進行衛生教育，並確認是否有人出現身體不適，由健康的台商先下機，身體不適者留在最後。下機後先做簡單消毒、手部清潔，再由紅外線熱影像儀初步篩檢出發燒的民眾，其餘民眾由6位專業醫師逐一仔細詢問健康史及身體狀況。

周志浩指出，在檢疫過程中，發現有3人身體不適，另外有幼童出現肚子痛的情況，也緊急提供醫療服務，送往醫院治療。也坦言整個過程「蠻有秩序的，感謝民眾可以配合。」

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