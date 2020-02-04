陳時中親上火線「歷史一刻關鐵門」　超過24hrs未闔眼…記者會累到語塞

▲0204中央流行疫情指揮中心說明武漢肺炎疫情狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，返台民眾3人發燒、1幼童腹痛，加上幼童媽媽共5人直送負壓隔離病房，其餘民眾檢疫後送居家隔離於上午6時20分全數安置完畢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，深夜親上火線全程陪同，一路南下，上午8時30分再度回台北坐鎮記者會，會中一時累到語頓，「抱歉，我剛剛才回來」。

陳時中說，這次武漢包機讓他心裡很有感覺，因為包機上小孩子有好多，每個都天真可愛，想到他們滯留在武漢那邊的痛苦也很不捨。昨天白天起，負責隔離的同仁都在桃園機場很辛苦做整備演練，因為所有檢疫措施都以最高標準進行。他強調，飛機回來後直接進到維修棚廠，完全跟外界隔離開來，另有檢疫員上機做相關基本準備跟檢疫，下機之後也馬上換裝隔離做相關檢查，行李部分也請國軍化學兵立即全面消毒。

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在檢疫部分分為兩關，第一關是發燒篩檢，第二關是健康評估，從深夜12點進行到將近凌晨3點才完成程序，3點之後返台民眾由遊覽車陸續送北部、中部。陳時中說，他也跟著下到中部，由於車輛較早抵達，他也事先跟現場同仁打氣，並做現場視察，看看是否整備有做完全。

不過，在講到遊覽車幾點抵達中部時，他一時語塞，時間點有點混亂，對此他也跟現場媒體致歉，「抱歉，我剛剛才回來，頭腦有點灰灰（暈暈）」。

▲▼武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

中央流行疫情指揮中心4日表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中3人發燒、1幼童腹痛（由1名家長陪同），5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

指揮中心陳時中指揮官於今天凌晨1點至桃園機場視察檢疫作業情形，並與行政院李孟諺秘書長分別前往各1處集中檢疫場所瞭解台商安置情形。

指揮中心強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

▲▼陳時中24小時未闔眼，記者會上神情疲憊。（圖／記者屠惠剛攝）

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