柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為凸顯自己造成恐慌

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，返台民眾2人有呼吸道症狀、1人發燒、1幼童腹痛，加上幼童媽媽共5人直送負壓隔離病房，其餘民眾檢疫後送分送北部、中部隔離地點，於上午6時20分全數安置完畢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問及怎麼看柯文哲洩露地點一事，他在會中也再次說出重話。

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▲柯文哲日前洩露北部隔離場所，引發指揮中心不滿。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中表示，檢疫所的選擇是根據專業判斷，不會因為任何人講話而做相關改變，但是還是要提醒「相關人員」在講相關話的時候，尤其是防疫的事情，必須要謹慎，這是全民大家一起來。

陳時中說，防疫裡面很重要的是專業、安全、安心，這三個缺一不可，更重話狠嗆「不要說為了凸顯自己的情況，而破壞社會的安心，引發社會恐慌」。他強調，如有任何相關情況，影響到民心、士氣，甚至是防疫及安全，都會依法辦理。

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