主要傳染源是患者！　大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒插圖。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎成為全球關注焦點，大陸國家衛健委5日發佈《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，介紹了新型冠狀病毒病原學特點、臨床特點、病例定義、鑒別診斷、病例的發現與報告、治療、解除隔離和出院標準、轉運原則和醫院感染控制等內容，當中證實了「無症狀感染者也可能成為傳染源」。

方案中指出，冠狀病毒病原學特點介紹了冠狀病毒亞科分為α、β、γ和δ四個屬。流行病學特點；傳染源改為「目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者。無症狀感染者也可能成為傳染源」，傳播途徑主要經由呼吸道飛沫和接觸傳播。

在臨床表現部分，新型冠狀病毒潛伏期1-14天，一般為3-7天。以發熱、乏力、乾咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、腹瀉等症狀。因部分重症患者無明顯呼吸困難，表現為低氧血症，改為「重症患者多在發病一周後出現呼吸困難和/或低氧血症，嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙等。」強調「輕型患者僅表現為低熱、輕微乏力等，無肺炎表現」。

▲為防範武漢肺炎，許多人戴上口罩。（圖／路透）

另外，部分患者可出現肝酶、LDH、肌酶和肌紅蛋白增高；部分危重者可見肌鈣蛋白增高。鼻咽拭子、痰、下呼吸道分泌物、血液、糞便等標本中可檢測出新型冠狀病毒核酸。胸部影像學的早期呈現多發小斑片影及間質改變，以肺外帶明顯。進而發展為雙肺多發磨玻璃影、浸潤影，嚴重者可出現肺實變，胸腔積液少見。

病例診斷根據湖北省和湖北省以外其他省份區別對待。根據是否有臨床症狀、是否有肺炎、肺炎的嚴重程度、是否出現呼吸衰竭、休克、有無其他器官功能衰竭等分為輕型；普通型；重型和危重型。

本病屬於中醫疫病範疇，病因為感受疫戾之氣，病位在肺，基本病機特點為「濕、熱、毒、瘀」；各地可根據病情、當地氣候特點以及不同體質等情況，可參照推薦的方案進行辨證論治。

而解除隔離和出院標準為，在「體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉」基礎上，增加「肺部影像學顯示炎症明顯吸收」，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間間隔至少1天），可解除隔離出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。

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