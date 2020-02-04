影／「口罩實名制」2/6實施！指揮中心：今下午首上線確認系統完整性

記者蕭筠／台北報導

防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心昨晚宣布2月6日起開始實施「口罩實名制購買」。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（4日）說明，領取口罩之系統目前正在努力中，今日下午將上線確認系統完整性。他也再次強調口罩屬戰備用品，「不需要全民戴口罩」。

▲武漢肺炎引發全台口罩之亂。（示意圖）



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▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



全台2月6日起將開始實施「口罩實名制購買」，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。而相關單位在短短2天內須建置完整實名制系統，陳時中稍早在記者會說明，目前行政院、健保署正在積極建置系統當中，今日下午預計上限確認系統完整性，「在這樣強大資訊立下建置很完整」。

針對限制國人7天只能領取2片口罩引發民怨部分，陳時中強調，若不作相關限制供需不平衡更嚴重，因此以1天可量產320萬片口罩，扣除專業、第一線醫療人員、檢疫人員等相關使用，可以符合民眾需求。他並再次呼籲，口罩屬戰備用品，「不需要全民戴口罩，這是戰備概念，平常不用戴，健康的人不需要戴，需要的時候再戴，大家的機會都一樣，都有一個戰備口罩。」

至於即日起原銷售口罩系統停賣恐造成有需求之人買不到，陳時中表示，有公務、專業使用都持續在配送中，地方衛生局也有相關存量，民眾可至衛生局購買。而外籍生和外籍工作者滿六個月都會有健保卡，可一併持居留證購買，同樣看「居留證末碼」分流購買。