台商武漢包機「搭乘價格」曝　第二批2/5回台？陸委會說話了

▲武漢撤回台包機，247人搭遊覽車分送隔離地- 新店烏來。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，返台民眾2人有呼吸道症狀、1人發燒、1幼童腹痛，加上幼童媽媽共5人直送負壓隔離病房，其餘民眾檢疫後送居家隔離於上午6時20分全數安置完畢。中央流行疫情指揮中心8:30緊急召開記者會說明整個隔離安置過程，陸委會代表在會中表示，每人搭機需負擔1200元人民幣，並駁斥2月5日將有第二批民眾返台報導。

請繼續往下閱讀...

▲武漢返臺台商安置說明。（圖／衛生福利部提供）

昨有大陸官媒報導，2月5日將有第二批返台民眾，對此，陸委會代表表示，該報導並非事實，「目前雙方並未有任何聯繫與協商」，不過，由於現在已經有首次接返的成功基礎，後續會持續透過雙方溝通聯繫管道，進一步協商安排。指揮官陳時中強調，針對包機事宜，站在一個人道健康的角度，這種事情都多言無異，多言而失了言，這個地方講了回來就回來了，多言會很失責，很抱歉，會持續確認相關細節。

▲武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園某醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

另外，外界也在意這次包機返台民眾，是否是自費搭乘？陸委會表示，每人搭機需負擔1200元人民幣（約6000元台幣），至於進駐檢疫員津貼，指揮中心表示，護理人員跟行政人員每日分別為5000元、1500元。

陸委會深夜發布新聞稿指出，「雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以春節加班機模式，處理滯留武漢人員返台的工作。」，對於雙方能以民眾健康福祉為先，透過共同努力合作達成今日的成果，表示肯定與欣慰。

指揮中心另強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

其他人也看了...

柯文哲洩台商隔離地點 陳時中重話狠嗆：別為凸顯自己造成恐慌

陳時中親上火線「歷史一刻關鐵門」 超過24hrs未闔眼…記者會累到語塞

「一口水都沒喝！」陳時中超過24hrs未闔眼…心疼醫護人員：腰都彎了直不了

「口罩實名制」2/6實施！指揮中心：今下午首上線確認系統完整性

