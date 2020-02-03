實名制買口罩！　外籍人士看「居留證」比照身份證尾數辦理

▲中央疫情指揮中心今（3）日晚間宣布口罩2/6起開始實名制購買。（圖／記者姜國輝攝）



記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心今（3）日晚間宣布口罩2/6起開始實名制購買，為分散購買人潮，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。而外籍生和外籍工作者滿六個月都會有健保卡，可一併持居留證購買，同樣看「居留證末碼」分流購買。

健保署署長李伯璋指出，2/4起四大超商停售口罩，2/6起開始實名制購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6,000多家「健保特約」藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

請繼續往下閱讀...

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

而在外籍生和外籍工作者方面，李伯璋說，只要是合法在台的，滿六個月都會有健保卡，因為沒有身分證，所以可以持居留證購買，比照看身分證末碼辦理；而至於未滿六個月的，則會再公布配套措施。