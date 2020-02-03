國民黨肯定口罩實名制　建議「簡化程序」開放直系血親代領

▲武漢肺炎進入高峰期，許多公共場所、企業規定出入配戴口罩防疫。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院決定6日起口罩將採實名制購買，國民黨表示肯定，但認為應擬定配套措施，建議直系血親可以帶領，減少家戶民眾購買程序複雜。

針對現有代購規定，國民黨建議政府應放寬讓直系血親可以不受限代領，以減少家戶民眾購買程序複雜。雖然防疫緊急，導致政策急就章，國民黨表示，仍期望政府能細查民意，並非透過增加民眾購買口罩困難度、強制減少民眾使用口罩需求，以減緩搶購口罩熱潮，反之，仍應研議如何讓需要使用口罩者人人皆能得到適當防護。

對於行政院提出規範「每人7天內限購2片」，國民黨認為，雖然行政部門為解決口罩難求的現況，採取「先求有」的應急作法，並強調並非人人皆須口罩，但此時仍是疫情高峰之際，「每人7天內限購2片」如何滿足從事服務業人員、需頻繁進出醫療院所照顧病患的家屬、以及搭乘大眾交通運輸工具通勤等一般民眾的需求？

國民黨指出，若雙薪家庭皆於受管制之大樓上班，每週口罩需求至少10片，按目前新制，只能分配到4片，是否有其他管道購買補足不足之數量？政府是否要解除這些大樓的管制？國民黨強調，希望行政部門能進一步擬定配套措施，讓真正需要的民眾能有充足的口罩使用。

另外，多間托育機構反應口罩、酒精存量不足問題，國民黨提醒，政府也不應忽視托育機構之需求。