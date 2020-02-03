首批武漢台人終於回家　台企聯李政宏：感謝兩岸共同努力

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

首批滯留武漢約位台灣民眾，今晚搭乘東方航空包機，預計11時48分抵達桃園機場，對此大陸全國台企聯會長李政宏也在回復記者提問時，表達感謝。他說，在兩岸社會各界和有關方面共同努力下，終於能讓鄉親順利回家。面對武漢肺炎，台企聯呼籲，兩岸應攜手同心，一同抗擊疫情。

李政宏指出，今晚，第一批從武漢返台的鄉親乘包機順利回家。這動人的一幕，是兩岸社會各界和有關方面共同努力的結果。

▲武漢247位滯留台胞今晚稍早在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

李政宏說，台商朋友要特別感謝陸方湖北省台辦、武漢市台辦、武漢市台協等在這樣特殊時期下，對在鄂台胞的關心，尤其是為促成此次包機付出的巨大努力；同時，也感謝台灣當局為回臺鄉親提供的深切關懷以及專門配備的後續照護服務。

李政宏表示，當前，防控疫情的工作正處在關鍵時期，返台鄉親要科學防治，嚴格遵守及執行有關防控、隔離措施，避免交叉感染，同時密切關注自身狀況，如出現相關症狀在第一時間請求醫療照顧。

台企聯也希望，在台灣的鄉親們，請大家發揮愛心及同理心，接納返台的同胞，並給予多點的關懷和支持！

李政宏說，最後，面對此次疫情的嚴峻形勢，我們呼籲兩岸同胞攜手同心抗擊疫情。疫情爆發以來，各地台商和台胞都積極奉獻愛心，向武漢捐款、捐物，充分體現了兩岸同胞情誼。

▼首批滯留武漢台包班機終於返家。（圖／徐正文提供）