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北京41起群聚感染案例　包括復興醫院9名共124人確診

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▲▼北京地鐵將對未戴口罩的乘客進行勸離。（圖／翻攝微博）

▲北京地鐵將對未戴口罩的乘客進行勸離。（圖／翻攝微博）

大陸中心／台北報導

北京市政府官員3日在武漢肺炎疫情防控工作記者會上表示，目前已發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢比較嚴峻」。據了解，北京復興醫院爆發群聚感染，在心臟內科重症病房內有9人確診，包括5名醫護人員及4名住院病患。

根據官方資料，至2日深夜12時止，北京全市的武漢肺炎確診病例已達212人，其中死亡1人，危重11人，出院12人。確診者年齡最小者僅9個月，最高齡則為89歲；至於行政區分布，海淀區42人最多，朝陽區31人居次，大興區28人，西城區26人，外地人員19人；屬於遠郊的平谷區、密雲區則尚無出現病例。

針對復興醫院聚集性疫情，北京市衛生健康委新聞發言人高小俊表示，「要求北京市轄區內的醫療機構都要嚴格執行有關指南。」他說，高小俊說，國家衛生健康委頒發了《醫療機構內新型冠狀病毒感染預防與控制技術指南（第一版）》、北京市醫院感染質控中心制訂了《新型冠狀病毒感染的肺炎醫務人員防護指南（第一版）》，「我們要求北京市轄區內的醫療機構都要嚴格執行這兩個指南，醫院加強管理，特別是醫院感染預防與控制，對發熱門診、急診、呼吸科等重要部位加強管理，認真做好醫務人員的防護培訓和防護措施的落實。」

高小俊同時提醒，市民朋友這段時期應減少去醫院探望住院親友的次數和時間，如需探望，一定要遵守醫院的探視要求，做好自身防護，戴好口罩；門診就診時應儘量減少陪同；離開醫院後要用流動水洗手，使用有消毒作用的洗手液，避免交叉感染。

北京市疾控中心副主任賀雄表示，目前全市的群聚感染案例有41起，涉及確診病例124人，占所有確診病例50%以上，而聚集性活動是導致這一狀況的主要因素，使防止群聚感染成為北京市疫情防控的重點和難點。

賀雄表示，聚集性疫情是指14天內在小範圍（如一個家庭、一個工地、一個單位等）發現2例及以上的病例，且存在因密切接觸導致的人際傳播的可能性，或因共同暴露而感染的可能性。

他指出，漢肺炎在北京市發生群聚感染的主要原因，是家庭成員或同事中有湖北等地接觸史，在病例確診前與之接觸，或作為確診病例的密切接觸者發病。比如一名患者到湖北出差，回到家裡沒有引起足夠的重視，在這名患者確診後，有密切接觸史的父親也隨後被確診。

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