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武漢包機今晚由上海航空A330執飛　首批載200多滯留台人回家

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▲上海航空▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 武漢包機今晚將由上海航空A330班機執飛，載送約200名滯留台人抵桃園機場。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢包機今晚起飛！目前首批滯留台人約200人，預計18:50搭乘陸籍航空包機返台，飛行時間2小時15分鐘左右。據桃機內部消息指出，該包機將由中國東方航空旗下的子公司上海航空以A330機型執飛。至於何時抵台？預估若乘機前檢疫順利，最快晚間9點多就可以抵達台灣桃園國際機場。

武漢台商協會會長蕭永瑞受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，大陸首批約200位滯留武漢台人，將於今晚6點辦理登機，從天河機場返回台灣。第二批滯留台人則預計最快5日再安排包機返台。

請繼續往下閱讀...

針對媒體報導滯留武漢國人包機回台最快今晚抵達一事，海基會3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。海基會強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北台人家屬出面請願。（圖／記者徐斌慎攝）

陸委會則指出，我們企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回台灣。

至於有關滯留武漢民眾返臺之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，陸委會表示，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

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